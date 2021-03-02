Реки Черная, Коккозка и Бельбек ожили

Снегопады и дожди февраля имели локальный характер, сообщили в республиканском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В Крымских горах продолжается недобор осадков.

В степных районах полуострова за февраль выпало 14-31,2 мм осадков — в пределах нормы, на ЮБК — 20,2-27,2 мм — 41-45% нормы, в северном предгорье 40,8-41,5 мм — 112-146% нормы. В районе метеостанции «Ай-Петри» выпало 62 мм осадков — 50% нормы, а в районе метеостанции «Ангарский перевал» — 53,9 мм осадков (69% нормы).

Таяние снега, сопровождаемое дождями, способствовало повышению уровней воды преимущественно рек северного предгорья до 34 см. Максимальные расходы воды в реках Бельбек, Черная и Коккозка кратковременно увеличивались до 4,02-17,0 куб.м/сек. В бассейнах большинства селевых рек округов Алушта, Судак и Феодосия сохранялось пересыхание.

Средние за месяц расходы воды на реках Бельбекского комплекса и Биюк-Карасу были в пределах нормы; на реках юго-восточного предгорья и на р.Каче — в пределах 1-7% нормы, на остальных реках — в пределах 25-57% нормы.

Приток воды в водохранилища в млн куб.м составил: Белогорское — 4,477, Симферопольское — 1,065, Счастливенское — 1,573, Партизанское — 1,712, Чернореченское — 9,486.

Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составляет 48,308 млн куб.м, что на 12,256 млн больше, чем в январе, и на 11,636 млн больше, чем к началу зимы.