Осужден за незаконный сбор мидий

Суд вынес решение в отношении 43-летнего жителя Севастополя, осуществлявшего незаконную добычу мидий 31 августа 2020 года, когда действовал запрет на их добычу.

43-летний мужчина был задержан пограничниками на одном из причалов Инкермана в момент сбора моллюсков с применением водолазного оборудования. Как выяснилось, он добыл свыше 4,2 тысячи экземпляров мидий, причиненный ущерб составил около двухсот тысяч рублей.

В отношении него было возбуждено уголовное дело за «незаконную добычу водных биоресурсов с причинением крупного ущерба».

Нахимовским районным судом гражданин признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде крупного штрафа и исправительных работ сроком на пять месяцев. Решение суда вступило в законную силу, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.