Муниципалитеты перекраивают непрозрачно

Вице-спикер Законодательного собрания Севастополя, первый секретарь Комитета СГО ПП КПРФ Василий Пархоменко подтвердил «Севастопольской газете», что возмущен настойчивыми попытками правительства объединить Андреевский и Качинский муниципальные округа, и сделал заявление о непрозрачности действий власти сегодня, 2 марта, на пленарном заседании Законодательного Собрания Севастополя.

— В чем логика подобных преобразований и самое главное, какова конечная цель совершаемых манипуляций, кто их автор? Почему все делается в тайне, не информируя всех участников процесса, а именно законодательный орган, который в результате должен принимать основные решения, — недоумевает В.Пархоменко.

По его словам, он лично неоднократно обращался к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву с просьбой дать объяснение происходящему, но ответа не получил. При этом глава севастопольских коммунистов подчеркнул, что он не против административной реформы в городе, поскольку она назрела и требует разумных изменений, но проводить ее необходимо открыто.

Относительно разделения Нахимовского муниципального округа на Корабельный и Северный, а также объединения Андреевского и Качинского муниципалитетов на общественных обсуждениях по вопросам сельскохозяйственных территорий города Севастополя, проводимых по инициативе общественного движения «Блокпост Севастополь», 26 февраля, также высказался член коммунистической партии, депутат заксобрания, заместитель председателя постоянной комиссии по экономике Сергей Борисов. Отвечая на вопрос жителя Северной стороны относительно предстоящих муниципальных преобразований, он сообщил, что до 2014 года количество чиновников, которое обеспечивало функционирование города, было в четыре раза меньше, чем сегодня. И напомнил, что севастопольцы содержат их за свой счет.

— Сейчас у нас началась череда непонятных дел в городе. Это серьезно, деньги делятся, муниципалитеты тоже хотят делить деньги. Это все искусственные вещи, которые мешают городу. Дело, не в количестве муниципалитетов, а в качестве и эффективности работы тех, кто ставит задачи. Правительство должно пересмотреть свои подходы к работе, — уверен С.Борисов.