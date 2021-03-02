Археологи будут искать следы армии князя Долгорукова

Крымские археологи планируют провести в нынешнем году экспедиции в районах полуострова, где во время Русско-турецкой войны 1768-1774 годов дислоцировались подразделения армии под командованием князя Василия Долгорукова.

«Как музей мы в основном пользуемся результатами чужих археологических экспедиций — нам на хранение передают находки. Но в этом году такую тенденцию мы намерены прервать и провести серию археологических разведок совместно с Институтом археологии Крыма, они будут связанны с местами дислокации армии Долгорукова на территории Крыма», — рассказал ТАСС директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Он добавил, что экспедиции планируются в степных районах севернее Симферополя.

В этом году отмечается 250-летие похода в Крым армии под командованием Долгорукова, итогом которого стала капитуляция османских войск и присоединение полуострова к Российской Империи (1783).

«Тема похода Долгорукова в Крым малоизучена… Она не исследована археологически, хотя в музеях находится множество материалов, преимущественно, изобразительных, также есть книги и статьи на эту тему. Еще более актуально проведение экспедиций стало, когда во время пандемии оживились черные копатели, и мы уже видим по роликам в интернете, что они натолкнулись на какие-то объекты, связанные с русско-турецкими войнами, и забрали оттуда великолепные вещи», — продолжил собеседник агентства.

Он также рассказал, что сейчас готовится экспозиция к 250-летию крымского похода армии Долгорукова. В нее войдут, в частности, предметы из захоронения русских солдат, обнаруженного около современного города Армянска на севере Крыма. Открыть выставку планируется к 10 июля — годовщине взятия русскими войсками Каффы (современная Феодосия), эта дата считается Днем освобождения Крыма от османского завоевания.