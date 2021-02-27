Решили массово отпраздновать 8 и 18 марта

Для Международного женского дня и даты воссоединения Крыма с Россией в Севастополе отменят запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса.

8 марта во второй раз на площади Нахимова состоится «белый» концерт по случаю Международного женского дня, а 18 марта массово отметят 7-ю годовщину вхождения Севастополя и Крыма в состав РФ.

Запрет на все остальные массовые мероприятия сохраняется до конца марта, с возможностью снять объявленные прежде ограничения с апреля, в случае благоприятной эпидобстановки.

Продолжает действовать и масочный режим в общественном транспорте, магазинах и учреждениях общепита.