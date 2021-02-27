Перенесших ковид отправят в «Изумруд»

В пансионате «Изумруд» в Ласпи начнет работать отделение реабилитации для ковидных больных.

Об этом было заявлено на состоявшемся 27 февраля очередном заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.

По словам директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Демидова, на эти цели фонд ОМС выделил средства.

Направление на реабилитацию для перенесших заболевание в тяжелой форме будет выдавать участковый. В программе — лечебная физкультура, физиотерапия, дыхательная гимнастика. Всего планируется открыть 65 реабилитационных коек, курс рассчитан на 16 дней.

При этом, первый корпус «Изумруда» продолжит работать «на легкие формы» заболевания.

В целом, складывающуюся эпидемиологическую в городе обстановку участники совещания охарактеризовали, как вызывающую сдержанный оптимизм.

Заместитель губернатора Александр Кулагин доложил о снижении основных показателей по заболеваемости covid-19 при еще высоком уровне выявляемости.

По его словам, число заболевших уменьшается, в том числе в категории 65+.

Снижаются темпы прироста, свободный коечный фонд по состоянию на 27 февраля — 48%. За последние семь дней выявлено 455 заболевших.

— По пневмониям: за последние семь дней заболели 146 человек. В отделении интенсивной терапии находится 27 человек, из них трое — на ИВЛ, — сообщил А.Кулагин, добавив, что количество амбулаторных больных также значительно сократилось.

Больница №9 со следующей недели, после проведенной дезинфекции, должна возобновить работу в доковидном режиме.

Однако по сообщения пресс-службы правительства Севастополя, на утро 27 февраля в Севастополе выявлено еще 62 заболевших, умерли четверо в возрасте от 82 до 93 лет.

Всего с начала пандемии в Севастополе заболело 11891 человек, выздоровели 10819, умерли 490.