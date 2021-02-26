Собирают информацию о мемориальных деревьях

В Севастополе начали работу над созданием справочника о мемориальных деревьях, высаженных в честь различных памятных дат и связанных с визитами известных личностей.

Идея собрать такую информацию в иллюстрированный альбом принадлежит научному сотруднику Института биологии южных морей, кандидату биологических наук Наталии Мильчаковой, по мнению которой, такие данные смогут помочь при озеленении и благоустройстве города.

Инициативу поддержали местные отделения ОНФ и Русского ботанического общества Российской Академии Наук.

По утверждению Н.Мильчаковой, проект задуман как народный и имеет целью провести перепись знаковых деревьев, которые высажены после Великой Отечественной войны выдающимися отечественными и зарубежными деятелями.

— Деревья Севастополя — это носители и свидетели исторической памяти народа, которую нам нужно сохранить для будущих поколений. Для этого мы собираем ваши воспоминания, копии фото- и видеоматериалов, газетных очерков и статей о деревьях, которые были посажены до войны и в послевоенный период и которые сохранились до настоящего времени, — обращается к севастопольцам Н.Мильчакова.

В поиске должны помочь газетные публикации, теле- и видеоматериалы, а также устные свидетельства простых горожан.

Именно таких простых свидетелей просят откликнуться и найти способ передать информацию, заполнив при этом специальную анкету следующего содержания:

1. Знакомы ли вы с историей озеленения Севастополя?

— Знаю, интересуюсь этой темой.

— Знаю, но мало.

— Не знаю.

— Не интересуюсь.

2. Расскажите о деревьях в Севастополе и пригородной зоне, которые были высажены более 100 лет назад.

3. Расскажите о деревьях в Севастополе или в пригородной зоне, не уничтоженных во время Великой Отечественной войны и сохранившихся до настоящего времени.

4. Знаете ли вы о знаменитых севастопольцах, гражданах России и других государств, которые участвовали в высадке деревьев в Севастополе и в пригородной зоне с 1944 года по настоящее время?

5. Принимали ли участие члены вашей семьи или знакомые в озеленении Севастополя в послевоенный период?

6. Мы будем благодарны, если вы поделитесь копиями материалов (фото, газетные статьи, воспоминания, записи и т.д.) о вашем участии или членов вашей семьи, знакомых в озеленении Севастополя и пригородной зоны, в том числе придомовых территорий и учреждений в послевоенный период.

Копии материалов вы можете прикрепить к сообщению на электронную почту проекта: memorial_trees@mail.ru, или передать другим удобным способом.

7. Как с вами связаться для уточнения информации?

Интересно, что одним из первых на призыв откликнулся севастопольский общественный деятель Андрей Соболев. Он сообщил о нескольких секвойях, высаженных в Балаклаве около здания лесхоза. Эти экзотические для Севастополя деревья были посажены Почетным гражданином города Сергеем Булахом.