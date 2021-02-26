Севастополь в хвосте рейтинга комфортных городов России

Рейтинг составили специалисты института территориального планирования «Урбаника», ориентируясь на показатели качества среды и стоимость жизни за 2019 год, сообщает пресс-служба компании. Социальные и экономические показатели за 2020 год пока не опубликованы.

Условно к доступным по стоимости жизни относятся города, набравшие по параметру стоимости жизни более 30 баллов. Условно к комфортным — набравшие свыше 33 баллов по комфорту среды.

В Севастополе общий балл достиг 55,77 из 100 возможных. Низким остается и показатель по параметру стоимости жизни — 20,38 балла. Качества среды — 35,38 балла.

В рейтинге 2018 года Севастополь занимал 98-е место. Общий балл тогда не достигал и 50 — 47,72. Стоимость жизни и качество среды в баллах были оценены соответственно 16,07 и 31,65.

К наиболее комфортным с точки зрения качества среды урбанисты отнесли Краснодар, Сургут, Тюмень, Петербург и Москву, которая переместилась туда с 52-го места в 2018 году.

Первые два места рейтинга остаются неизменными уже два года — они у Краснодара и Сургута. В Краснодаре высокие показатели в сферах обеспеченности жильем, торговли, благоприятного климата и транспортной доступности. В Сургуте — низкая стоимость жилья, цены на услуги ЖКХ и продукты.

В Краснодаре для того, чтобы накопить на покупку новой квартиры площадью 40 кв.м, необходимо откладывать среднюю зарплату в течение 4,1 года, в Сургуте — 3,2 года. На квартиру такой же площади в Москве и Петербурге необходимо около 8 лет. В Севастополе — 13 лет.

В городах первой пятерки на среднюю зарплату можно купить 14 продовольственных потребительских корзин в месяц. Это значит, что один человек на среднюю зарплату может прокормить 14 человек минимальным набором продуктов.

Методика расчета

Авторы исследования проанализировали условия жизни в 100 крупнейших российских городах с населением выше 173 тысяч человек за 2019 год.

В рейтинге каждый город мог набрать 100 баллов, которые складывались из результатов в двух группах, в каждой из которых город мог набрать 50 баллов.

Первая группа оценивала качество среды: благоприятность климатических условий, индекс загрязнения атмосферы, уровень загруженности городских дорог, транспортная доступность, обеспеченность жильем в среднем на человека, уровень городского благоустройства, уровень преступности, освещенность.

Вторая группа учитывала стоимость услуг: возможность приобретения собственного жилья и аренды однокомнатной квартиры, уровень текущих расходов и стоимость ЖКУ, покупательную способность. Показатели второй группы считались, исходя из уровня средней заработной платы в городе.

Расчеты были основаны на открытой статистической информации Росстата, Минстроя России, Росреестра, МВД и других ведомств.