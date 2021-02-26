Севастополь опять в лидерах прироста числа преступлений

В январском рейтинге субъектов РФ по приросту числа преступлений в РФ первые три места у Тульской области, Адыгеи и Камчатского края. Севастополь — на четвертом месте. Такие данные приведены в статистическом отчете МВД России.

За первый месяц 2021 года в Тульской области темпы прироста числа зарегистрированных преступлений составили 28,1%, в Адыгее — 21%. В пятерку лидеров также вошли Камчатский край — 15,2%, Севастополь — 15,1% и Алтай — 15%.

Кроме того, в списке регионов, где с начала года зафиксированы наибольшие темпы прироста преступлений, представлены Тува, Санкт-Петербург, Якутия, Алтайский край и Ленинградская область.

Согласно данным МВД, в январе 2021 года зафиксировано снижение числа зарегистрированных преступлений. По сравнению с январем прошлого года их количество уменьшилось на 6,6%, в том числе умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 12,4%.

Максимальное снижение темпов прироста числа зарегистрированных преступлений за отчетный период зафиксировано в Карачаево-Черкесии (на 37,6%), Ненецком автономном округе (на 35%) и Еврейской автономной области (на 31,9%).

Напомним, что в 2020 году Севастополь возглавлял этот криминальный рейтинг. По данным МВД Российской Федерации, в январе – декабре 2020 года в Севастополе зарегистрировано 6104 преступления, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2019 года.