Реконструкция Исторического бульвара пока не ведется

Новый подрядчик — ООО «Равелин», выигравший контракт в ноябре 2020 года, на объект не вышел, к работам не приступил, но заказал независимую экспертизу проекта.

Как оказалось, проект реконструкции Исторического бульвара, разработанный компанией «Ренессанс-Реставрация», выполнен с грубейшими нарушениями.

— Подрядчик, который стал победителем в ноябре прошлого года, начал свою работу с проведения экспертиз. Он заказал экспертизу у федерального предприятия «Росгосэкспертиза», — объяснил директор музея Александр Барков на встрече с журналистами.

Он уточнил, что территория Исторического бульвара в настоящий момент фактически не имеет юридического отношения к музею. Площадка для реконструкции еще в 2016 году была передана в бюджетное учреждение, специализированное в области строительства и реставрации, подведомственное Министерству культуры. С 2020 года это учреждение полностью перешло под юрисдикцию Министерства строительства.

«Эта организация на сегодняшний день и является заказчиком строительно-реставрационных работ на Историческом бульваре», — подчеркнул А.Барков.

По его словам, работа по экспертизе еще не завершена, но предварительно были озвучены мнения о необходимости существенной доработки проектной документации.

В частности, выяснилось, что инженерные коммуникации запроектированы таким образом, что не стыкуются с коммуникациями городскими. Вся система дренажа Исторического бульвара выходит непосредственно на пл.Ушакова. Кроме того, городской водоканал технические условия приема этих сточных вод не предоставил.

Вторая проблема — отсутствие в проекте 14 объектов культурного наследия, расположенных на Историческом бульваре. Одним из ярких образцов «забытых объектов» является памятник Тотлебену.

Третья — отсутствие в проекте входных групп как со стороны ул.4-й Бастионной, так и со стороны пл.Ушакова.

Для спасения ситуации администрацией музея и Советом содействия было принято решение о создании рабочей группы с привлечением в нее опытных экспертов. В архивах музея было найдено упоминание о проекте реконструкции Исторического бульвара от 1951 года, который разрабатывался Ленинградским филиалом общесоюзного проектного института, но по тем или иным причинам реализован не был. В полном объеме проектную документацию 1951 года обнаружили в различных городских архивах.

— Силами рабочей группы вместе с представителями подрядчика и заказчика, дождавшись официального заключения по экспертизе, скорее всего в середине марта, будем оценивать насколько объективны и справедливы замечания и требования по допроектированию документации, — поделился планами А.Барков.

Он также продемонстрировал чертежи проекта 1951 года, рассказав, как серьезно и профессионально в послевоенные годы архитекторы относились к воссозданию и реконструкции Исторического бульвара.

— Все было разработано до мелочей. Все чертежи сделаны вручную. Вход в парк со стороны ул. 4-я Бастионная и с пл.Ушакова лаконичен и в то же время монументален. Продуман был даже дизайн киосков для продажи воды, табачных изделий и газет. Они все отличались между собой, но были выполнены в определенной стилистике. Решения, которые сейчас нам предлагают разработчики, часто являются спорными, — отметил А.Барков. — Мы будем настаивать, чтобы определенные решения, задуманные в 1951 году, а именно входные группы, были воплощены сейчас.

О реконструкции

Реконструкцию Исторического бульвара в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя начали в 2018 году и обещали завершить к концу 2021 года. На работы было выделено 435 млн рублей, генподрядчиком стало питерское ООО «Меандр».

В 2019 году реконструкцию бульвара приостановили из-за финансового конфликта с субподрядчиком. В сентябре 2020 года Басманный суд Москвы арестовал руководителей ООО «Меандр» по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории.

Контракт на реконструкцию Исторического бульвара с «Меандром» разорвали. Новый контракт в октябре 2020 года достался московской фирме «Равелин». Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию теперь необходимо к началу 2022 года.