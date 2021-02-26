Продолжат реконструкцию Матросского бульвара

Второй этап реконструкции этого общественного пространства начнется уже в этом году. Такое решение принято 26 февраля на депутатских слушаниях в законодательном собрании Севастополя.

На слушания были приглашены депутаты, губернатор, представители благотворительного фонда 35-я береговая батарея, Черноморского флота, Общественной палаты города.

В своем выступлении губернатор Севастополя Михаил Развожаев напомнил историю Матросского бульвара и высоко оценил проделанную работу по первой очереди реконструкции. По его данным, с момента открытия Матросского бульвара — 1 августа 2020 года, — это место посетило 350 тысяч человек, что составляет 2/3 всех жителей города.

М.Развожаев назвал проведенную реконструкцию «блистательной» и попросил депутатов работу одобрить и поддержать реализацию второй части реконструкции.

«В современной России почти нет случаев, когда меценат по собственной инициативе и на свои средства обустраивает общественное пространство», — подчеркнул М.Развожаев, напоминая, что проект реализован как частная инициатива.

Председатель постоянной комиссии Законодательного собрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов зачитал многочисленные письма граждан, присланные в заксобрание, со словами благодарности в адрес благотворительного фонда 35-я береговая батарея и лично меценату Алексею Чалому за реконструкцию Матросского бульвара. В них содержатся просьбы продолжить реализацию проекта.

Высоко оценили результаты первого этапа реставрации и сенаторы Екатерина Алтабаева, Сергей Колбин и заместитель командующего Черноморским флотом Андрей Палий.

По итогам слушаний всеми присутствующими депутатами реконструкция первого этапа была единодушно одобрена. Архитектурно-планировочные решения второго этапа — территории между Матросским бульваром и Синопской лестницей, представленные разработчиками архитектурного салона «Сенаб Проект», поддержаны. Благотворительному фонду 35-я береговая батарея было рекомендовано предоставить свои материалы на архитектурно-художественный совет Севастополя и рассмотреть возможность продолжить реконструкцию своими силами.

— По сути сегодня был одобрен первый опыт, когда меценатом благоустраивается территория и передается городу. Очень важно было высказать и поддержать эту историю. Мы же не хотим, чтобы на Матросском бульваре история меценатства в нашем городе закончилась. Нужно, чтобы таких историй было больше, — отметил важность события председатель Законодательного Собрания Севастополя Владимир Немцев.