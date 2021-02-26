Максимовой даче нанесен значительный ущерб

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратуры инициирует уголовное дело по факту вырубки девяти деревьев на территории природного парка регионального значения.

Проверкой установлено, что в границах парка «Максимова дача» вырублены шесть вязов, две магалебских вишни и граб восточный.

Указанные действия повлекли причинение значительного ущерба природному парку, обусловили изменение исторически сложившегося природного ландшафта, в границах которого образованы ареалы редких видов животных и растений, а также расположены объекты культурного наследия разных исторических периодов, представляющие арехеологическую и историческую ценность.

Сумма ущерба составила свыше 216 тысяч рублей.

Материалы проверки направлены в ОМВД РФ по Ленинскому району Севастополя для решения вопроса о возбуждении уголовного дела за нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов, сообщила пресс-служба прокуратуры города.