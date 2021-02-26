Красавиц приглашают на кастинг

Девушкек в возрасте от 15 до 24 лет приглашают сделать заявку на участие. Кастинг состоится в воскресенье, 28 февраля в 15.00 в фойе Севастопольского центра культуры и искусств (СЦКиИ) по адресу: ул.Ленина, 25.

Участие в конкурсе бесплатное и без вступительных взносов.

Севастопольские модели — участницы конкурсов предыдущих лет — вот уже четверть века достойно представляют город на фестивалях красоты Мисс Россия», «Российская красавица», «Краса России», «Королева Крыма», международных конкурсах «Жемчужина Черного моря», Miss Princess of the Globe и в других проектах грации в Тунисе, Китае, Турции, Доминиканской республике и Армении.