«Кордон Мекензи» не смог оспорить отмену аренды лесных угодий

Прокуратура Севастополя проверила исполнение федерального законодательства об охоте, природоохранного и земельного законодательства при использовании земельных и лесных участков в границах охотничьих угодий. Установлено, что в июне 2017 года между Севприроднадзором и обществом с ограниченной ответственностью «Кордон Мекензи» заключено охотхозяйственное соглашение на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий на лесных участках. Указанным документом частной фирме предоставлено право на получение лесных участков охотничьих угодий площадью свыше 6,1 тысяч га в аренду сроком на 49 лет и охоту в их границах.

При этом, в нарушение требований законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, соглашение заключено без проведения обязательных конкурсных процедур.

Прокуратурой города в Арбитражный суд Севастополя предъявлено исковое заявление о признании охотхозяйственного соглашения недействительным.

Решением Арбитражного суда Севастополя иск прокурора удовлетворен.

ООО «Кордон Мекензи» не согласилось с решением суда и обжаловало его, однако Двадцать первый арбитражный апелляционный суд подтвердил обоснованность исковых требований прокурора и отказал в удовлетворении жалобы ответчика.

Решение суда первой инстанции вступило в законную силу, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Прокуратура несколько лет в судах добивалась расторжения аналогичного договора между ООО «Орлиновское охотничье хозяйство» и Севприроднадзором о передаче в долгосрочную аренду 12,7 тысячи га земли заказников в Балаклавском районе. В конце 2019 года суд последней инстанции постановил, что договор аренды незаконный.

У ООО «Орлиновское охотничье хозяйство» и ООО «Кордон Мекензи» есть общие учредители.