Четвертый бастион может стать объектом культурного наследия

Бастион из «Севастопольских рассказов» Льва Толстого планируется включить в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ЕГРОКН), сообщили ТАСС в городском департаменте общественных коммуникаций.

«Проведена государственная историко-культурная экспертиза в целях обоснования включения данного объекта в ЕГРОКН для рассмотрения и принятия решения о включении объекта в реестр в качестве объекта культурного наследия федерального значения», — говорится в ответе департамента на запрос агентства.

Четвертый бастион считается одним из ключевых участков обороны Севастополя (1854-1855 гг.) в Крымскую войну. Л.Толстой, тогда офицер-артиллерист, несколько месяцев нес службу на бастионе и отразил героизм защитников города в «Севастопольских рассказах».

Фортификационные сооружения Четвертого бастиона, ранее считавшиеся уничтоженными, были обнаружены во время археологических раскопок в 2018-2019 гг., выполненных перед началом реконструкции Исторического бульвара. В частности, были найдены блиндажи, которые русская армия впервые применила при обороне Севастополя, оружейные палубы, погребение солдата в полной амуниции, тайный подземный тоннель.

В департаменте коммуникаций отметили, что акт экспертизы направлен в Министерство культуры РФ, которое и примет решение о включении «Конструкций Четвертого бастиона» в госреестр. Сейчас организация, проводившая экспертизу, устраняет замечания министерства, высказанные к итоговому акту.

Оборона Севастополя

Оборона Севастополя 1854-1855 гг. вошла в историю как «первая оборона Севастополя» и стала кульминацией Крымской войны. Севастопольский гарнизон подвергся удару значительно превосходившей русские войска антироссийской коалиции (Англия, Франция и Турция). Осада продлилась 11 месяцев и унесла более 150 тысяч человек.

Оборону Севастополя возглавлял начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Владимир Корнилов, а после его гибели адмирал Павел Нахимов. Все фортификационные работы велись прямо под огнем неприятеля под руководством подполковника Эдуарда Тотлебена.