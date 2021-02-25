Задержан бывший директор Горсвета

Сотрудниками ФСБ задержан бывший руководитель госпредприятия «Горсвет» по подозрению в растрате в особо крупном размере.

«УФСБ России по Республике Крым и Севастополю пресечена противоправная деятельность бывшего директора государственного бюджетного учреждения «Горсвет», который подозревается в растрате денежных средств в особо крупном размере. Установлено, что в октябре 2019 года ГБУ «Горсвет» заключило с частной фирмой договор на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов наружного освещения на сумму 18 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ведомства.

По версии следствия, директор ГБУ, вступив в сговор с руководителем фирмы, подписал акт приемки и произвел взаиморасчет за фактически невыполненные работы.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «присвоение или растрата в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ленинским районным судом Севастополя подозреваемый заключен под стражу, а также наложен арест на имущество.