За 93 часа можно доехать из Мурманска в Симферополь

Компания «Гранд Сервис Экспресс» — оператор железнодорожного сообщения через Крымский мост — объявила о запуске поезда из Мурманска в Симферополь и обратно.

Поезд № 552/551 будет курсировать раз в 9 дней и следовать через Кандалакшу, Обозерск, Вологду, Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Арзамас, Пензу, Ртищево, Поворино, Ростов. Протяженность маршрута составит 4,54 тысячи км.

Первый состав отправится из Симферополя 24 мая в 1.15 и прибудет в Мурманск 27 мая в 22.50. Из Мурманска первый поезд отправится 28 мая в 19.10 и прибудет в Симферополь 1 июня в 15.40.

Глубина продажи билетов на поезд составляет 90 суток. Билеты доступны уже на сайте компании grandtrain.ru и в железнодорожных кассах.

По Крымскому мосту поезд будет проходить в светлое время суток.