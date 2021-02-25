Вторую смену кормили завтраками

В школьных столовых учащихся второй смены вместо обеда и полдника кормили только завтраками.

Прокуратура Нахимовского района Севастополя провела проверку исполнения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при организации питания в школах. Установлено, что в девяти образовательных учреждениях района утверждено примерное 10-дневное меню для учащихся, которым предусмотрено два приема пищи: «Завтрак» и «Обед».

Но при организации питания с двухсменным режимом работы во вторую смену предусматриваются обед и полдник. В нарушение указанных требований учащиеся этих девяти школ во вторую смену получают рацион питания, предусмотренный меню завтрака.

Директорам школ внесены представления об устранении нарушений закона, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.