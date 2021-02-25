В «Севастополь» вернулся игрок, который не прошел просмотр в другом клубе

Чемпионат Крыма пока еще не готов конкурировать с сильными СНГ-лигами. Поэтому лучшие футболисты крымских клубов не всегда способны проявить себя в более именитых командах.

К примеру, один из ведущих игроков клуба «Евпатория» полузащитник Юрий Максимов зимой проходил просмотр в московском «Торпедо». Однако, в итоге, контракт ему не предложили.

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Вместе с Ю.Максимовым провалил просмотр и Захар Тарасенко из «Севастополя». Он провел сборы в составе белорусского «Витебска», но потом вернулся в свой клуб. Кстати, во время февральского спарринга между «Евпаторией» и «Севастополем» именно З.Тарасенко забил единственный мяч, который принес победу «морякам».

Как еще изменился состав «Севастополя»

Лидер текущего сезона чемпионата Крыма расстался с Максимом Давидчуком. 28-летний защитник расторг контракт с клубом по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт «моряков». В «Севастополе» М.Давидчук провел почти два года. За это время он отыграл в 67 официальных играх. А в 2019-м году — стал чемпионом премьер-лиги и обладателем Кубка КФС.

Что же до З.Тарасенко, то 23-летний нападающий был близок к получению контракта в Витебске. Белорусский клуб очень долго думал, но, в итоге решил не подписывать футболиста. З.Тарасенко вернулся в «Севастополь», завершать текущий сезон.

К команде города-героя присоединился хавбек Матвей Гуйганов. Интересно, что 26-летний полузащитник уже выступал в составе «Севастополя», когда команда играла в чемпионате Украины. М.Гуйганов — сын известного в прошлом игрока киевского «Динамо», а также симферопольской «Таврии» Александра Гуйганова.

В карьере М.Гуйганова были четыре лиги: первенства Армении, Литвы, Молдавии и Узбекистана. Отметим, что в «Севастополе» Гуйганов-младший будет выступать под шестым номером.

Что же до первого матча во второй части сезона, то его «Севастополь» проведет дома. В начале марта «моряки» сыграют против «Океана». Завершит сезон команда Олега Лещинского также на своем поле. Это будет игра с бахчисарайским «Кызылташем» 13 июня.