С баром «Трофей» приказано разобраться

Бар «Трофей», расположенный в многоквартирном доме по адресу проспект Победы,44 и работающый круглосуточно, приказано проверить, подключив к этой работе полицию.

Речь идет о многочисленных жалобах жильцов на нарушения закона о тишине. С жалобами жильцы вынуждены обращаться уже в течение года, однако проблема никак не решается.

Статус заведения, теперь уже по поручению губернатора города, наконец-то начнут предметно выяснять. Заодно проверят соответствие данного питейного заведения недавно принятому «закону о наливайках», в том числе нормативам используемой площади под торговый зал.

А рамках данного поручения департамент общественной безопаснлости также обязали провести проверку и других подобных заведений в других районах города.

Интересно, что прежние просьбы жителей дома на проспекте Победы навести порядок и пресечь систематические нарушения особого успеха не имели.