Проведут месячник благоустройства

В Севастополе уже на этой неделе поручено провести уборку города после проведенных антигололедных и прочих мероприятий.

Объектами уборки станут дороги и общественные пространства, которые приказано привести в порядок и надлежащий вид.

Одновременно горхозу поручено начать подготовку к месячнику благоустройства, в ходе которого уборкой охватят также уличную мебель, которую приказано отмыть и отчистить после зимы.

Напомним, что городским службам и департаменту транспорта и развтития дорожно-транспортной инфраструктуры уже было распоряжено убрать с обочин дорог грязь и песок, оставшиеся после посыпки песко-соляной смесью. Кое-где это было сделано, однако значительная часть городских и пригородных дорог пока так и остается неубранной.