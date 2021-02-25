Просят вернуть льготную ставку на выкуп земли

Представители «Севастопольского союза промышленников и предпринимателей» и общественной организации «Деловая Россия» обратились в Законодательное собрание с просьбой пересмотреть изменение в постановлении правительства города о порядке определения цены земельных участков, находящихся в городской собственности, при заключении договоров их купли-продажи без проведения торгов.

Согласно документу, предполагается отменить возможность выкупа из государственной собственности земельные участки по сниженной ставке — 20 процентов от кадастровой стоимости этих земель.

— Подобное решение может ухудшить инвестиционный климат в городе, — согласилась с мнением предпринимателей вице-спикер заксобрания Татьяна Лобач. Она отметила, что необходимо продолжить работу для выработки комфортного механизма для предпринимателей и на благо жителей и города в целом.

По итогам встречи депутаты разработали проект письма губернатору с предложением поиска дополнительных источников наполнения бюджета с учетом права граждан на приобретение участков по цене, составляющей пятую часть кадастровой стоимости.