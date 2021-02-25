О реконструкции Максимовой дачи спросят чиновников

— Подрядчик находится в стадии банкротства. Соответственно, все работы остановлены, — сообщил в ходе заседания комитета заксобрания по градостроительству и земельным вопросам его председатель Вячеслав Горелов.

Вопрос был поднят, потому что в комитет поступило письмо от потомков Алексея Максимова, бывшего городским головой Севастополя в начале 20 века. Авторы письма не удовлетворены работами по сохранению и благоустройству Максимовой дачи — объекта культурного наследия регионального значения и особо охраняемой природной территории.

Реконструкция этого объекта выполняется по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя, но сроки работ не соблюдаются.

По решению комитета поступившее письмо будет направлено в правительство Севастополя с просьбой проинформировать о состоянии проекта и планах по его реализации.

В ФЦП на «реставрацию и приспособление для современного пользования» Максимовой дачи предусмотрено 656 миллионов рублей. Проект за 50 миллионов выполнила питерская фирма «ГУАР», которой досталось и множество других контрактов в Севастополе, в том числе художественный музей.

Начать реставрацию усадьбы должны были в 2020 году, но выяснилось, что проект не просто имеет неточности, а не соответствует действительности. На территории Максимовой дачи находятся жилые дома, а при археологических раскопках была найдена античная усадьба.