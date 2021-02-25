Круизы на «Князе Владимире» планируют возобновить с июня

Власти Краснодарского края надеются, что эпидемиологическая ситуация позволит возобновить с июня круизное сообщение по Черному морю на теплоходе «Князь Владимир».

«В июне теплоход «Князь Владимир» отправится в круиз по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи. Во время путешествия пассажирам покажут яркие шоу-программы на борту и познавательные экскурсии во время стоянок. Новинками сезона станут кинотеатр и мюзикл в открытом море, а также приключенческие квесты», — говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

Недельный круиз по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь организован в 2016 году по поручению президента РФ Владимира Путина о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе.

В 2020 году из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, все рейсы лайнера «Князь Владимир» были отменены.