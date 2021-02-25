Единый портал «Зеленый фонд» запустят в конце марта

Единый портал «Зеленый фонд» по учету зеленых насаждений и выдаче порубочных билетов заработает в конце марта, сообщила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

— Цель состоит в систематизации подходов и выработке единой концепции по развитию зеленого фонда города Севастополя, регулировании правоотношений в сфере обращения с зелеными насаждениями на территории города, — сообщила Ю.Гаврилова.

По ее словам, это должно обеспечить прозрачность действий городского правительства путем отражения информации о планах по озеленению в специальной информационной системе.

На портале будет отражаться реестр поступивших заявлений и выданных порубочных билетов. Там же будет обозначена компенсационная стоимость растений, в зависимости от их возраста и ценности породы, качественного состояния и функционального значения.

По словам Ю.Гавриловой, на эти цели в 2021 году уже выделено 63 миллиона рублей. Заявителем на получение денежных средств являются исполнительные органы, муниципальные образования, граждане, участвующие в конкурсе «Самый дружный двор».

В Севприроднадзоре даже создали комиссию, которая рассматривает заявки.

Для учета зеленых насаждения в настоящее время проводится инвентаризация зеленых насаждений. Ее результаты также получат отражение на портале.

— Мы стремимся к обеспечению баланса между застроенными и озелененными территориями. На сегодня в городе утверждены нормативы обеспеченности населения зелеными территориями общего пользования из нормативного расчета 18 кв метров на одного человека, — пояснила Ю.Гаврилова.

Она также рассказала, что учеными-дендрологами Крымского федерального университата имени В.И.Вернадского составлен список рекомендованных для высадки в Севастополе пород деревьев, куда вошли кипарис аризонский и вечнозеленый, можжевельник, катальпа, каркас, гледичия, робиния, а также метасеквойя, сосна, несколько видов елей и т.д..

Как сообщил и.о.директора департамента цифрового развития Сергей Доровский, речь идет о создании ведомственной цифровой системы «Зеленый фонд». Система состоит из двух частей: открытого портала для населения и административной части, предназначенной для использованиям городскими органами власти.

На портал загружены реестры заявлений на порубочный билет, заявлений на изъятие краснокнижных растений, выданных порубочных билетов, а также разрешений на изъятие и т.д..

По словам С.Доровского, главный портал уже доступен для граждан. В настоящее время ведется его наполнение данными о выданных порубочных билетах и компенсационных выплатах за предыдущие годы. Кстати, расчет компенсационных выплат, по словам С.Доровского, система будет прозводить автоматически.

В дальнейшем портал предполагается дорабатывать, с включением в него паспортов благоустройства территорий, реестра «Сад памяти», с перечнем зеленых насаждений, высаженных в честь памятных событий.

По словам чиновника, в целом, работы предполагается завершить 25 марта.