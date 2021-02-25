Депутаты выясняют, кто конкретно не следит за незаконными торговцами

Контролирующие органы, в обязанности которых входит пресекать несанкционированную торговлю, плохо выполняют свою работу.

Севастопольцы систематически жалуются на незаконную торговлю вблизи пешеходных переходов и на пешеходных зонах в районе площадей Захарова, 50-летия СССР, набережной Назукина в Балаклаве и других мест.

Этот вопрос обсуждался на очередном заседании парламентского комитета по экономике. Члены комитета подтвердили, что подобные обращения в комитет Законодательного собрания города поступали неоднократно.

— Федеральным и региональным законодательством, а также постановлениями правительства четко установлены нормы, где можно вести торговлю, а где она запрещена. В городе организованы дежурные посты, установлены шлагбаумы и парковочные барьеры, территории имеют особый статус, но, тем не менее, торговля осуществляется. Необходимо обратить на это внимание балансодержателей территорий и контролирующих органов, — призвал спикер Законодательного собрания Владимир Немцев.

Депутаты приняли решение направить запросы в профильные ведомства и контролирующие органы, чтобы узнать, что теми непосредственно предпринимается по недопущению несанкционированной торговли.

На заседании также было отмечено, что в данном вопросе нет вины торговцев: вся ответственность ложится на представителей власти, уполномоченных следить за соблюдением норм закона.