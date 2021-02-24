УМВД строит дом

Управление МВД России по Севастополю строит в Балаклаве на ул.Строительной многоквартирный дом для своих сотрудников.

На выполнение первой очереди строительства ведомство получит из федерального бюджета 163 млн рублей. Для выбора подрядчика объявлен тендер, сообщает RosTender.info.

Заявки от строительных организаций принимают до 1 марта, в этот же день подведут итоги закупки. Первую очередь дома должны возвести к 20 декабря 2021 года. В нем будет 38 однокомнатных квартир, 24 двухкомнатные и 30 трехкомнатных.