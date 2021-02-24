Плановые койки возвращают за счет сокращения ковидных

Койки для лечения плановых пациентов начали возвращать, сокращая коечный ковидный фонд. Такая информация прозвучала на аппаратном совещании 24 февраля.

По сообщению заместителя губернатора Александра Кулагина, В Первой горбольнице пока под ковидных пациентов оставлены 100 коек, 30 дополнительных уже сокращены.

Травматологическое отделение, где находится ковидное отделение, готовят к капитальному ремонту. Как только он начнется, оставшиеся койки будут закрыты, но травматологию до окончания ремонтных работ возвращать не будут.

По информации директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова, планируемый ремонт будет проведен в рамках двустороннего соглашения правительства Севастополя с правительством Москвы, куда данный объект был недавно добавлен.

Также прозвучало, что ремонт будет проведен в два этап: первый включит ремонт кровли на сумму 10 млн рублей. Вторым этапом станет ремонт внутренних помещений.

По словам директора горздрава Виталия Денисова, также уже закрыли ковидное отделение в пансионате «Лазурь», что на Северной стороне. В больнице №4 стационарной помощи по ковиду нет, осталась только амбулаторная.

В больнице №9 оставили 60 ковидных коек, в том числе 6 реанимационных. Там весь лечебный корпус вывели под оказание плановой помощи, сейчас там проводится дезинфекция. Таким образом, в больнице №9 в плановую помощь выводится 200 коек.

На базе одного из корпусов санатория «Изумруд» планируется развернуть реабилитацию для пациентов 65+, перенесших ковид.

Постепенное возвращение ковидных коек в плановые, по словам А.Кулагина, связано со снижением уровня заболеваемости.

— На сегодня в стационарах находится 253 человека в возрасте 65+, неделей раньше было 297. Также на 18% уменьшились среднедельный и среднемесячный темпы роста. Коэффициент распространения составляет 0,89, свободный коечный фонд, с учетом сокращения части ковидных коек — 41%.

— У нас по ковидом сейчас 770 коек, из которых занято 458. В отделении интенсивной терапии находятся 34 человека и 2 пациента — на ИВЛ. За неделю заболели 485 человек, что на 18% меньше, чем за предылдущую неделю, — сообщил А.Кулагин.

Он также отметил сокрашение количества внебольничных пневмоний — за последние 7 дней выявлено 138 таких случаев.

Несмотря на оптимистичный прогноз, на утро 24 февраля зарегистрированы 68 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, умерли двое в возрасте 57 и 67 лет.

Всего в Севастополе covid-19 забболели 11700 человек, выздоровели 10548, умерли 479.