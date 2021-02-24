Для потребителей работает «горячая линия»

Консультации и разъяснения по актуальным вопросам в сфере защиты прав потребителей, в том числе как написать претензию, обратиться в отдел с вопросами, можно получить по телефонам: +7 (978) 881-43-54, (8692) 55-28-10 до 15 марта в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Для консультации также можно позвонить круглосуточно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

Справка

Всемирный день защиты прав потребителей отмечается ежегодно 15 марта.

ООН сформулированы восемь основных прав потребителя: право на безопасность, право на информацию, право на выбор, право быть услышанным, право на возмещение ущерба, право на потребительское образование, право на удовлетворение базовых потребностей и право на здоровую окружающую среду.