Жители Севастополя хранят в банках 37 миллиарда рублей

К началу 2021 года жители и организации Севастополя разместили на счетах в банках более 52,5 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем в 2019 году.

На вклады севастопольцев пришлось более 71% от общего объема привлеченных банками средств — 37,3 млрд рублей. По оценке специалистов Центрального банка, это население Севастополя в сравнении с предыдущим годом увеличило накопления в банках на 14%.

Депозиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличились на 23% и 44% соответственно.

«Высокому темпу роста средств на банковских счетах способствовали, в первую очередь, реализация стабилизационных мер федеральной и региональной поддержки населения и бизнеса, а также федеральных целевых программ, — отметил управляющий Отделением Севастополь Михаил Бежан. — Кроме того, банковский вклад остается популярным среди жителей Севастополя, как понятный и надежный инструмент сбережений».