В фотографиях — хроника Русской весны

С 23 февраля на площади Нахимова работает выставка фотографий и документов «Русская весна. Хроники событий».

Представлены материалы, охватывающие период с ноября 2013 года по март 2014 года включительно. Фотографии предоставлены Вячеславом Гореловым, Юрием Югансоном, Валерием Беспалько, Сергеем Горбачевым, Екатериной Васильевой. Видеоряд — из репортажей Севастопольского телевидения.

Кроме того, на выставке представлены работы севастопольцев, принявших в 2020 году участие в акции по сбору национального банка фотографий, посвященного событиям Русской весны.

Фотографии и видеокадры транслируются на двух огромных экранах, на остальных объемных конструкциях, выставленных на площади, написаны чьи-то цитаты и лозунги, с которыми жители Севастополя выходили на митинги во время Русской весны.

Выставка на пл.Нахимова будет работать до 7 марта.