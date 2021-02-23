Объекты благоустройства будем выбирать на федеральном сайте

С 26 апреля по 30 мая на единой платформе для голосования за объекты благоустройства можно будет выбрать объекты общественных пространств для капремонта.

Проект реализован Минстроем России совместно с АНО «Диалог Регионы» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Заявлено, что это упростит получение обратной связи от граждан во всех регионах страны, поможет местным властям сформировать списки территорий на благоустройство, а также учесть потребности жителей.

Севастопольцы смогут принять участие в голосовании за свои пространства на сайте 92.gorodsreda.ru. Для этого нужно авторизоваться с помощью аккаунта из социальных сетей или учетной записи портала Госуслуги. На сайте проекта указано, что принять участие в голосовании можно с 14 лет. Можно выбрать только одну территорию благоустройства относительно адреса проживания, указанного при регистрации.

Общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, начнут благоустраивать уже в этом году.

Но пока на сайте 92.gorodsreda.ru проекты не выложены.

В Севастополе похожее голосование за территории, требующие благоустройства, проводили с 2017 года.