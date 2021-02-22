Спустили на воду второй понтон плавкрана

В Заводской бухте Севастополя спустили на воду второй понтон — правый борт — несамоходного тяжелого плавкрана «Григорий Просянкин» грузоподъемностью 700 тонн и водоизмещением 6249 тонн.

Построили понтон по заказу АО «ПО «Севмаш» на Севморзаводе (Севастопольский морской завод АО «Центр судоремонта «Звёздочка»), а проект выполнили в севастопольском ЦКБ «Коралл».

Рабочие приступили к строительству второго понтона в ноябре 2020 года, сразу после постройки его первой части — левого борта. В течение трех месяцев работы удалось завершить.

Плавкран — сложная техническая конструкция. Он предназначен для использования на крупных северных судостроительных предприятиях. Не случайно на борту значится надпись «Северодвинск». Это означает, что ПК-700 будет работать в Северодвинске.

Как сообщили в пресс-службе Севморзавода, столь внушительная мощность необходима для перемещения по морю готовых секций морских судов. Использование нового плавкрана позволит ускорить строительство морских судов и сооружений, которые создаются на АО «ПО «Севмаш» и на Адмиралтейских верфях.

Стыковку обоих понтонов планируется выполнить на воде в конце февраля. Этот процесс займет примерно месяц. В конце марта понтон переведут на Северную сторону, в сухой док Севморзавода, где корабелы проведут чистовую сварку швов, соединяющих понтоны в единую конструкцию.

Ходовые испытания и сдача в эксплуатацию намечены на конец 2022 года.

ПК-700 — второй по счету кран, созданный севастопольскими судостроителями с 2014 года. Всего же на Севморзаводе построено более 70 плавкранов.

Справка

Григорий Просянкин — известный кораблестроитель, один из создателей атомного флота СССР, Герой Социалистического Труда, кавалер трех орденов Ленина, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР.