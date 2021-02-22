Картина из кинотеатра «Дружба» станет музейным экспонатом

Живописное полотно с видом на «Графскую пристань с моря», прежде украшавшее фойе кинотеатра «Дружба», сохранят для музея, создаваемого в бывшем кинотеатре «Украина».

Если ваше детство прошло в Севастополе, вы наверняка помните эту полную света работу. Вы видели ее всякий раз, когда приходили в кинотеатр и ожидали в небольшом фойе на втором этаже завершения предыдущего киносеанса. Ждали и невольно разглядывали картину: летящих над водой чаек, тень от скользящей по глади бухты лодки, убегающие вверх к колоннаде ступени Графской пристани, знаменитых мраморных львов работы Фернандо Пеличчио и матросов, что когда-то стояли у кромки деревянного помоста, зорко наблюдая, чтобы никто не фотографировал стратегически важную и потому секретную Севастопольскую бухту. За колоннадой видны памятник Нахимову, фрагмент самой площади, зелень деревьев. Картина наполнена общей атмосферой теплого дня и какого-то удивительного счастья.

К сожалению, «Севастопольской газете» пока не удалось узнать, кто именно является ее автором. Очевидно, что она была написана кем-то, кто работал в Севастопольских художественных мастерских, видимо, в начале 60-х годов 20 века.

Так или иначе, но после передачи здания католикам в 2018 году картина лежала в фойе, скрученная в рулон. Ее отыскал и забрал директор культурно-выставочного центра Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Сергей Шуневич.

— Теперь хотим ее реставрировать и включить в качестве экспоната будущего музея кино, который мы сейчас создаем, — рассказал он «Севастопольской газете».

По словам С.Шуневича, картину планируется разместить, как теплое и солнечное воспоминание для тех, чье детство связано с кинотеатром «Дружба».

— Думаю, для таких людей это станет настоящим сюрпризом. Мы даже решили организовать фотозону, чтобы люди могли прийти и сфотографироваться на фоне этой картины со своими внуками или правнуками. А заодно рассказать им о своем детстве и замечательном детском кинотеатре, что когда-то был на площади Ушакова, — улыбнулся С.Шуневич.

В свою очередь, редакция очень надеется, что среди наших читателей также найдутся старожилы, которые вспомнят картину и, возможно, подскажут имя ее автора. А возможно, даже вспомнят какие-то интересные истории, связанные с ней.