Детскую поликлинику наконец-то отремонтировали

Ремонт, который начали в 2014 году, закончен. Детская поликлиника №1 на ул.Ленина, 20, заработает с 24 февраля.

О том, что педиатры и врачи-специалисты начнут принимать маленьких пациентов в отремонтированных кабинетах с 24 февраля, сообщили в ГБУЗС «5 ГБ ЦОЗМИР».

Как известно, на время затянувшегося на долгие годы ремонта поликлиники вся основная педиатрическая служба сосредоточилась на пр.Генерала Острякова, 37. Там же принимали педиатры, ЛОР, окулист, невролог и детский хирург, работали процедурный и прививочный кабинеты. Некоторые специалисты также принимали на пр.Генерала Острякова, 211-А.

Напомним, что ремонтировать фасад здания, который является объектом культурного наследия регионального значения, начали еще в 2014 году. Однако вскоре под слоем штукатурки были обнаружены надписи начала 20 века. Строительные работы прекратили на пять лет...

В очередной раз о начале ремонтно-реставрационных работ заговорили в августе 2019-го, заодно заявив о полном согласовании работ, включающих восстановление исторического облика фасада здания и внутренней лестницы.

Сроком окончания работ обозначили август 2020 года, однако строители обещали завершить объект стоимостью в 96 млн рублей уже к майским праздникам.

Разумеется, этого не случилось ни в мае, ни в августе, ни даже в декабре 2020 года. Незавершенный объект перешел на 2021 год, прихватив еще почти два месяца.

Память

Поликлиника им.Сергея Устинова

Отделению детской поликлиники на улице Ленина, 20, присвоено имя педиатра Сергея Устинова. В январе он скончался от covid-19, и севастопольцы просили увековечить память о враче, сообщила пресс-служба правительства города.