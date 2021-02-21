Моуринью о проблемах с Бэйлом и Алли: Мы не сумасшедшие. Тренеры не скажут: «Не хотим, чтобы игрок помог нам»

«Можно лишь приветствовать хороших игроков, когда они здоровы, готовы играть и способны помочь команде. Мы, тренеры, иногда принимаем неверные решения, как и все люди. Но никто из нас не является сумасшедшим. Никто не скажет: «Я не хочу, чтобы этот игрок помог нам, несмотря на его потенциал и обстоятельства», - отметил португалец.

Как сообщает источник, Жозе также сказал: «Обладают ли эти игроки нужными навыками? Да, и они сами об этом знают. Если они здоровы, готовы – добро пожаловать. Нам нужны все игроки. Бэйл вышел против «Манчестер Сити» и сыграл неплохо. Он мог забить гол. Никаких проблем после матча. Возможно, он сыграет в четверг с «Вольфсбергом» в Лиге Европы, а если и нет – то на выходных. Если он будет здоров и готов – ждем его».