Друзья Моуриньо vs Друзья Гвардиолы. Выбирайте, кто круче

Гвардиола и Моуриньо в 25-й раз встретились друг с другом, а «Соккер.ру» устраивает дуэль между командами двух выдающихся тренеров.

Команда Гвардиолы

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»)

Оба финала Лиги чемпионов Пеп выиграл с Виктором Вальдесом в воротах, однако самого сильного вратаря в своей тренерской карьере Гвардиола тренировал в Мюнхене. Во время работы с каталонским тренером Нойер был номинирован на «Золотой мяч», информирует источник, а Хосеп даже собирался выпустить Мануэля в полузащите «Баварии».

Защитники: Дани Алвес («Барселона»), Карлес Пуйоль («Барселона»), Жерар Пике («Барселона»), Филипп Лам («Бавария»).

На закате футбольной карьеры Гвардиола пересекся с Пуйолем в «Барселоне», а в начале тренерского пути Карлес сильно помог Хосепу. Дани Алвес — один из лучших крайних защитников XXI века, Пике и Лам — тоже классные ребята, чемпионы мира. Гвардиола стал гоняться и тратить сотни миллионов на защитников в «Манчестер Сити», но никто из дорогостоящих новичков «горожан» не смог разбить эту четверку.

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Бавария»).

Феноменальная конкуренция в линии атаки, пришлось отправить в запас Рибери с Роббеном, а также Стерлинга — одного из трех футболистов, кому удалось забить 100+ голов под руководством Гвардиолы. Двое других в основе — это аргентинцы Месси и Агуэро, компанию которым составляет Роберт Левандовски.

Команда Моуриньо

Вратарь: Икер Касильяс («Реал»)

Возможно, сам «Особенный» выбрал бы Петра Чеха или Жулио Сезара, но у нас нет задачи залезть тренеру в голову, мы берем самого статусного вратаря, а Икер Касильяс с его титулами даст фору любому.

Защитники: Серхио Рамос («Реал»), Джон Терри («Челси»), Рикарду Карвальо («Порту», «Челси» и «Реал»), Майкон («Интер»).

Майкон, конечно, играл на правом фланге, но в интересах представительности отправляем бразильца на левый фланг, в то время как на его любимой позиции выступит Серхио Рамос. Собственно, при Моуриньо нынешний капитан «Реала» регулярно играл на бровке. В центре обороны величественный Джон Терри и Рикарду Карвальо, выступавший под руководством Жозе в трех разных командах на протяжении в общей сложности восьми лет.

Нападающие:Криштиану Роналду («Реал»), Дидье Дрогба («Челси»), Златан Ибрагимович («Интер» и МЮ).

Зато в атаке «Команды друзей Моуриньо» выступает обладатель пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду, а рядом с ним нестареющий Златан Ибрагимович — эти двое и сейчас зажигают в Серии A, и, конечно же, Дидье Дрогба. Ивуариец — идеальный форвард с точки зрения Жозе, а еще он для португальца почти как сын.