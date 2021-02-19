За сутки на востоке Крыма выпала месячная норма осадков

Количество осадков, выпавших за сутки в восточных районах Крыма, в частности в Керчи, соответствует месячной норме.

«У нас в Керчи выпало 29 мм, а среднемесячная норма составляет 33 мм. Можно сказать, что за сутки выпала почти месячная норма», — сообщил ТАСС дежурный синоптик Крымского гидрометцентра.

По словам начальника Крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, погода на территории полуострова изменится уже в предстоящие выходные, которые пройдут практически без осадков. Кроме того, произойдет значительное ослабление морозов.

ГУ МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение на утро пятницы, 19 февраля. Из-за снега и сильного ветра впервые за все время эксплуатации остановлено движение по Крымскому мосту.