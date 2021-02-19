Все силы брошены на расчистку «Тавриды»

Из-за сильных снегопадов непростая ситуация сложилась на дорогах на подъезде к Керчи и у Крымского моста.

Движение по мосту через Керченский пролив утром 19 февраля было остановлено. Большая пробка образовалась в районе Багерово, люди стоят там с ночи. На ликвидацию затора брошены силы МЧС, Росгвардии, Минобороны, Черноморнефтегаза.

«Сейчас стоит задача как можно быстрее запустить рабочее движение по трассе «Таврида», — отметил глава Крыма Сергей Аксенов, объяснив, что держит ситуацию на личном контроле. О том, как продвигаются работы, ему докладывают каждые полчаса.

На автостанции в Керчи организовано горячее питание, там находятся десятки автомобилей и автобусов, все люди получают необходимую помощь.

Вдоль трассы готовы 14 пунктов временного размещения общей вместимостью 3300 человек. К развертыванию готовы более 40 пунктов обогрева МЧС России. На участках с наибольшим риском возникновения ЧП, связанных с опасными метеоявлениями, осуществляют дежурство оперативные группы и другие экстренные службы Крыма. Всем автомобилистам оперативно оказывается помощь.

Автомобилистов просят по возможности ограничить движение по автодорогам региона, исключить движение по трассе «Таврида», через Ангарский, Грушевский перевал, гору Ай-Петри, а также по дорогам, проходящим по горно-лесной местности.