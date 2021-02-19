В Крыму холодно из-за полярного вторжения

Снегопады и похолодание в Крыму и Краснодарском крае произошли из-за перехода холодных воздушных масс из Арктики. Такое явление называют полярным вторжением, и оно фиксируется раз в несколько лет.

Холода продержатся в южных регионах до конца февраля, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

В пятницу, 19 февраля из-за снегопада и сильного бокового ветра движение по Крымскому мосту было временно приостановлено впервые за все время эксплуатации объекта. В Крыму и Краснодарском крае, в том числе в расположенном в зоне субтропиков Сочи, прошли обильные снегопады.

«Аномалий особых нет, время от времени на юге России такие процессы происходят. Арктическое или полярное вторжение — это когда холодная воздушная масса, которая охладилась над Арктикой, смещается с севера на юг и достигает южных широт», — рассказал А.Синенков.

Он пояснил, что такие вторжения холодного воздуха происходят раз в несколько лет, и привел в пример ситуацию в Краснодаре зимой 2015 года — 9 января температура воздуха опустилась ниже минус 20 градусов.

«Среди путешественников около 200 лет назад отмечалось, что Черное море замерзало примерно на 100 километров. И на моей памяти около 30 лет назад в Сочи температура опускалась до минус 20 градусов, так что сейчас не самое сильное арктическое вторжение», — добавил синоптик.

Холода задержатся

Он также уточнил, что обильные осадки, выпавшие к утру пятницы, обусловлены близостью границы холодной и теплой воздушных масс, которая проходит в районе северного побережья Черного моря.

«Это связано с резкими перепадами температур, движениями воздуха. Происходит взаимодействие теплой и холодной воздушных масс, появляются восходящие движения воздуха, в результате чего образуются облака, а потом мы получаем ливни или снегопады. Но сильных осадков в течение ближайшей недели не ожидаем, хотя совсем без них не обойдется», — сказал А.Синенков.

По его данным, в Крыму и на Кубани низкие температуры сохранятся до конца недели, потом на несколько дней температура воздуха будет около нуля градусов и немного выше. «Но потом снова похолодает, и такая погода продержится практически до конца февраля», — отметил синоптик.