В гаражах выросли многоквартирные дома

В результате прокурорской проверки установлено, что жилые дома в гаражном кооперативе «Железнодорожник» построены без разрешительных документов, но с привлечением денежных средств граждан.

Прокуратура Гагаринского района Севастополя провела проверку законности привлечения денежных средств граждан для строительства объектов жилой недвижимости на земельном участке по Камышовскому шоссе, в районе гаражно-строительного кооператива «Железнодорожник». Установлено, что участок согласно разрешенному виду использования предназначен для организации проездов, проходов и площадок, размещения инженерных коммуникаций, зеленых насаждений и иных мест общего пользования. Но сейчас на нем расположены объекты капитального строительства высокой степени строительной готовности, которые, исходя из технических характеристик, являются многоквартирными жилыми домами.

Застройщик, заведомо зная, что указанные сооружения возводятся без разрешительных документов на земельном участке, не предназначенном для этого, с апреля 2018 года по июль 2020 года незаконно привлек денежные средства граждан для их строительства.

Материалы проверки по данному факту направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество в особо крупном размере», сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.