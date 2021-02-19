В Андреевском МО вопрос слияния с качинцами решат на референдуме

По итогам сессии 19 февраля, на которой не принято решение о слиянии с Качинским МО, депутаты-андреевцы готовы инициировать проведение референдума по этому вопросу.

По словам главы Андреевского муниципального округа Павла Сысуева, в процессе обсуждения фактически не прозвучало ни одного аргумента за слияние, даже несмотря на то, что до 1975 года существовал единый Качинский поселковый совет. Некоторые депутаты были против даже рассмотрения такой инициативы.

Поэтому общественные слушания об объединении в Андреевке проводиться не будут. Другой путь слияния — проведение референдума, для чего нужна инициатива совета или населения.

П.Сысуев обратил внимание, что, в отличие от общественных слушаний, которые носят рекомендательный характер, результат референдума обязателен к исполнению, поэтому люди и настаивают на его проведении.

— Я не прогнозирую результатов референдума, но закон позволяет это сделать только по инициативе людей, — пояснил П.Сысуев. При этом о дате проведения референдума речи пока не идет.