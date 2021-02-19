Улицу Карантинную перекрыли до 2 марта

В связи с работами по переустройству сетей водоснабжения и канализации в рамках капитального ремонта автомобильной дороги на ул.Карантинная временно ограничат движение всех транспортных средств.

Как сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, запрет действует с 19 февраля до 2 марта на участке от ул.Пожарова до Войсковой площади и касается всех транспортных средств, кроме транспорта спецслужб и жителей, проживающих в районе введения ограничения.

Капитальный ремонт улиц Колобова, Летчиков, подъезда к парку Победы, Революции 1905 года, Галины Петровой, Карантинной и улицы Садовой в селе Вишневом финансируется из бюджета Москвы.

При капитальном ремонте дорог, в отличие от обычного ремонта, при необходимости выполняются работы по уширению проезжей части и устройству новых недостающих тротуаров. Если позволяют границы автомобильной дороги – проектом предусматривается оборудование парковочных карманов, заездных карманов для общественного транспорта, остановочных павильонов, а для обеспечения безопасности — обустраивается наружное освещение. В связи с необходимостью выполнения таких работ переустраиваются тепловые сети и сети связи, канализации, а также водоснабжения, которые затрагиваются при производстве дорожных работ.

Длина ремонтируемого участка ул.Карантинная — 600 м.