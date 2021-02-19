Трассу «Таврида» перекрыли от Белогорска до Керчи

В Керчи и на территории Белогорского, Ленинского, Кировского района Крыма вводится режим ЧС, потому что техники для уборки снега уже не достаточно.

Власти Крыма приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Керчи и трех районах на востоке Крыма. Движение по части трассы «Таврида» из-за снегопада перекрыто с 15.30, сообщил в эфире телеканала «Крым-24» вице-премьер региона Евгений Кабанов.

«У нас сегодня аномальная погода. Буквально несколько минут назад глава республики принял решение ввести режим ЧС на территории Белогорского, Ленинского, Кировского района и города Керчи в связи с тем, что циклон усиливается», — цитирует ТАСС Е.Кабанова.

Он добавил, «что нормативного объема техники для уборки уже недостаточно». Поэтому было принято решение закрыть движение по трассе «Таврида» от Белогорска до Керчи в полном объеме, чтобы не увеличить транспортный поток.

По данным МЧС Крыма, в дорожном заторе находится 64 грузовых автомобилей, пострадавших среди водителей и пассажиров нет. Вдоль трассы «Таврида» развернуты пункты обогрева, где автомобилисты, оказавшиеся в заторе, смогут обогреться и получить необходимую помощь. В отстойнике аэропорта Керчи находится 80 грузовых автомобилей.

При этом почти 480 автомобилей стоят у Крымского моста на территории Краснодарского края и не могут попасть в Крым в связи ограничением движения по нему из-за сильного снегопада, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Крыму и Краснодарском крае, в том числе в расположенном в зоне субтропиков Сочи, прошли обильные снегопады. С утра пятницы из-за выпавшего снега и сильного бокового ветра движение по Крымскому мосту было временно приостановлено впервые за все время эксплуатации объекта.