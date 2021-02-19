Способы скрыть следы убийства жены муж искал в интернете

Информация о пропаже 42-летней женщины поступила 13 февраля 2021 года в отдел МВД России по Ленинскому району Севастополя от ее мужа. Мужчина сообщил, что его жена несколько дней назад, собрав вещи, ушла и до настоящего времени не вернулась.

Во время розыска без вести пропавшей оперативники отрабатывали несколько версий, в том числе и криминальную. Сыщикам стало известно, что накануне своего исчезновения женщина подала заявление о расторжении брака. Кроме того, выяснилось, что муж пропавшей искал в интернете сведения о об уничтожении следов преступления и алгоритмы проведения поисковых мероприятий сотрудниками правоохранительных органов.

Собранная в результате кропотливой работы информация позволила оперативникам в короткие сроки установить вероятную причастность подозреваемого к совершению особо тяжкого преступления. Муж сознался в содеянном, а также показал, где спрятал тело убитой супруги.

По предварительной версии, которую озвучили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, инцидент произошел в частном доме, где подозреваемый проживал вместе с женой и детьми. Мужчина задушил жену, вынес во двор и закопал вблизи хозяйственной постройки на территории домовладения.