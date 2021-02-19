Приглашают пробежаться на вершину Куш-Кая

Федерация альпинизма и скалолазания Севастополя совместно с управлением по делам молодежи и спорта приглашают в субботу, 27 февраля, принять участие в соревнованиях на Кубок города по скайраннингу.

Как пояснила «Севастопольской газете» тренер городской Федерации альпинизма и скалолазания Екатерина Леонтьева, скайраннинг — это горный бег на скорость и отдельная составляющая спортивной дисциплины «Альпинизм».

Соревнования традиционно стартуют прямо от кромки воды на пляже «Таврида» в Батилимане. Далее участники по максимально крутой тропе бегут на вершину горы Куш-Кая, высота которой — 665 метров.

Протяженность самой дистанции небольшая — чуть больше трех километров, однако трасса отличается значительной крутизной.

— Соревнования на данной дистанции проводятся уже четвертый год. Но прежде мы проводили только чемпионат Севастополя, который в этом году намечен на конец ноября — начало декабря. Чемпионат же на кубок Севастополя мы решили провести, как дополнительный старт, — рассказала Е.Леонтьева.

В числе претендентов на предстоящую победу — спортсмены, которые входят в состав сборной Севастополя по альпинизму. Совсем недавно они выезжали на чемпионат России в Красноярск и хорошо себя там показали. Так, Мария Вассерман заняла девятое, а Игорь Ткачев — пятнадцатое место.

В состав сборной команды Севастополя также входит Павел Роганов, который, правда, на этих соревнованиях выступит не в качестве участника, а в роли организатора и постановщика трассы.

К участию в забеге 27 февраля приглашают всех, кто любит горный бег, чувствует в себе силы и достиг 16-летнего возраста.

Начало регистрации около пляжа «Таврида» в 9.00, старт соревнований — в 10.00.

Для предварительной регистрации предлагается до 25 февраля отправить электронное письмо или позвонить по телефонам организаторов: Буракова А.В., тел +7 (978) 849-10-24, email: anna_frienda@list.ru, Леонтьева Е.А., тел. +7 (978) 776-52-53, email: beshtekne@mail.ru.

Желающие принять участие в соревнованиях при регистрации должны обязательно предоставить паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования, оригинал договора о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья и медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для занятий спортом.

Все участники, кроме членов Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя, вносят регистрационный взнос в размере 300 рублей. Соревнования обеспечиваются медиками и горноспасателями Центра гражданской защиты Севастополя.

Е.Леонтьева также сообщила, что в предыдущем таком же забеге, состоявшемся в ноябре 2020 года, приняли участие 17 человек. Победил Игорь Ткачев, с результатом 28 минут 44 секунды.