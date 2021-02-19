Хотели угнать одну машину, но угнали две

19-летний житель Севастополя вместе со своим 17-летним приятелем увидели ВАЗ-2103, припаркованный в частном секторе, и решили покататься. В «Жигулях» не было аккумуляторной батареи, поэтому злоумышленники вытолкали автомобиль на соседнюю улицу, чтобы похитить батарею с другого автомобиля. Там угонщики обнаружили точно такой же ВАЗ, но уже с аккумулятором. Поскольку автомобиль оказался исправным, но также не имел охранной сигнализации, молодые люди решили угнать его. Замкнув провода зажигания, они запустили двигатель и уехали.

После того, как в угнанных «Жигулях» закончился бензин, угонщики бросили транспортное средство на одной из улиц и скрылись.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району установили личности подозреваемых и задержали их. Со слов задержанных, они совершили угон без цели хищения. В настоящее время автомобили изъяты и возвращены владельцам.

За неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения им грозит лишение свободы на срок до семи лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.