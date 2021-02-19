Готовится закон «О благоустройстве Севастополя»

К летнему сезону в Севастополе планируют принять закон о благоустройстве города, по которому владельцев недвижимости обяжут содержать прилегающую к зданиям территорию.

На расширенном заседаним комитета по городскому хозяйству обсудили разработку законопроекта «О благоустройстве Севастополя».

Новый закон должен охватить все вопросы, связанные с благоустройством территорий, внешним видом зданий, формированием архитектурно-художественного облика города, проведением земляных, дорожных и других работ в области благоустройства и многим другим.

— Работа над законопроектом велась совместно с правительством, — сообщил собравшимся председатель Законодательного собрания Владимир Немцев. — Многие комитеты и депутаты принимали в его разработке непосредственное участие.

По его словам, на данный момент проект закона разработан, и настала стадия внесения всеми заинтересованными департаментами своих предложений и поправок. Это необходимо, чтобы сделать закон комплексным, чтобы «в нем было как можно меньше пробелов и лазеек для его неисполнения».

Одним из важных пунктов нового законопроекта В.Немцев назвал раздел о содержании прилегающих территорий, так называемых «санитарных зон», которые, согласно новому закону, каждый владелец или оператор здания будет обязан содержать в чистоте, ремонтировать и нести ответственность.

В свою очередь председатель комитета Вячеслав Камзолов обратил внимание собравшихся на пункт законопроекта, связанный с формированием архитектурного облика города, требованиями к внешним фасадам зданий и эстетическому регламенту объектов благоустройства.

— Я считаю, что на сегодняшний день облик города как таковой не сформирован, — заявил В.Камзолов и назвал подпорные стены одним из его важнейших элементов, которые необходимо сохранить в первозданном виде.

Речь также шла о проведении земляных и других отдельных работ, связанных с благоустройством. Особо В.Камзолов выделил пункт об общественных обсуждениях. Закон предполагает прописать всю конструкцию проведения общественных обсуждений: кто, как и где их будет проводить.

На это депутат Вячеслав Горелов напомнил парламентариям, что уже существует отдельный закон об общественных слушаниях, поэтому нет смысла «дублировать то, что написано в другом законе».

По итогам обсуждений депутаты определили десятидневный срок для подачи предложений по доработке законопроекта.