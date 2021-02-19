Из-за непогоды движение по Крымскому мосту закрыто с обеих сторон. В пробке стоит около 200 автомобилей.

На подъезде к мосту образовался затор длиной около километра при участии более 200 автомобилей, сообщили в МЧС Республики Крым. Из них 56 — грузовых, 128 — легковых, восемь — автобусов. Ведутся работы по ликвидации сложившейся ситуации.

Всего для ликвидации последствий сложившейся ситуации привлечено 78 человек, 38 единиц техники, в том числе специализированная техника МЧС России.

Автомобильная пробка образовалась в снежном заторе в районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи. Администрация города оказывает содействие в силах и средствах для эвакуации людей: организован отстойник для автомобилей на базе аэропорта «Керчь» на 600 автомобилей, пункт обогрева на базе МБОУ «Школа №4» на ул.Жени Дудник, 36 на 800 человек, для оперативного обогрева людей подогнали два автобуса от Керчьгортранс. Организован подвоз горячего питья на место затора.

МЧС Республики Крым обращает внимание: в Крыму сохраняются штормовые погодные условия. Соблюдайте осторожность на дорогах и по возможности откажитесь от выездов на дальние расстояния.

В связи с сильным снегопадом в Темрюкском районе и гололедом сотрудники Госавтоинспекции Кубани перекрыли движение транспорта по автодороге Новороссийск – Керчь со 139-го километра в направлении Керчи. В Темрюкском районе ограничено движение грузовиков. Также автобусы в Крым не будут отправляться с автовокзалов Краснодарского края до возобновления движения по Крымскому мосту.