Зачем отделяют Северную сторону

Старая история

Вопрос о разделении Нахимовского муниципального округа на Корабельный и Северный ставился, как минимум, 10 лет назад, и официально рассматривается с 2014 года. Его выносила на обсуждение депутатская группа, утвержденная еще Севастопольским городским советом. Ей было поручено разработать концепцию государственного управления и местного самоуправления в Севастополе.

Губернатор Сергей Меняйло концепцию эту не поддержал. «Даже добавление одного муниципального образования уже ломает ту систему, которая плохо ли, хорошо ли, но устоялась и работает», — перестраховался он в 2014 году.

Следующий губернатор Дмитрий Овсянников заявлял, что в 2014 году следовало бы ограничиться созданием четырех муниципальных образований, а не увеличивать их до десяти. В результате вопрос о выработке концепции государственного и местного самоуправления в Севастополе завис на несколько лет. И вот инициатива о создании нового муниципального округа на Северной стороне путем разделения Нахимовского МО на два образования — Корабельный и Северный — прозвучала вновь 9 февраля во время отчета главы Нахимовского муниципалитета Михаила Лазарева. Спустя неделю, 16 февраля, на внеочередной сессии Совета Нахимовского муниципального округа Севастополя решение о разделении округа было принято и объявлены даты публичных слушаний.

Зачем нужно отделяться

Можно предположить, что решение об отделении вызывает положительные эмоции у жителей Северной стороны. Но на что им можно рассчитывать с появлением нового муниципалитета? При малых полномочиях и ничтожном бюджете — совсем не на многое.

С чем связана столь неожиданная инициатива правительства Севастополя, ранее отказывавшего депутатам и жителям Северной стороны в самостоятельности? Что она сулит горожанам? Это рядовое или действительно значимое событие? С этими вопросами редакция обратилась к руководителю севастопольского Центра муниципальной подготовки Института экономики и права Владимиру Чекмезову. В 2014 году он был в числе депутатов Севастопольского горсовета, принявших законы «Об административно-территориальном устройстве Севастополя» и «Об административно-территориальном и муниципальном устройстве Севастополя». Еще тогда В.Чекмезов предлагал разделить Нахимовский муниципальный округ на два: Северный и Корабельный.

По его мнению, нынешнее решение внешне выглядит весьма притягательным, но, по сути, мало что меняет.

— Складывается впечатление, что одновременно решается другая, главная задача, а создание муниципалитета — шаг отвлекающий. Балаклава потребовалась для яхтенной марины. Для чего понадобилась Северная сторона? — задается вопросом В.Чекмезов.

Он считает, что для решения задач Северной стороны, ставших ее проблемами, следует в первую очередь решить вопрос, каким будет новый муниципальный округ: городским или сельским? От этого зависит значение данного события: оно рядовое, закрывающее брешь в управлении, или действительно значимое.

— Без статуса города Северная сторона останется навеки деревней! — уверен В.Чекмезов и предлагает придать территории многоэтажной застройки от Радиогорки до Голландии, примыкающей к Севастопольской бухте, статус города и административного центра Северной стороны, как это произошло с Инкерманом и Балаклавой.

После чего напрашивается вопрос о создании еще одного муниципального округа на Северной стороне Севастополя — Любимовского.

— Любимовка — это вторая Кача, только без статуса поселка, и сама может стать муниципальным округом, — считает В.Чекмезов.

Вместе с упразднением подразделения Нахимовской районной администрации на Северной стороне в 2014 году была национализирована и муниципальная собственность, как источник формирования достойного бюджета, а также свернули свою работу и учреждения по оказанию госуслуг: подразделение Пенсионного фонда, социальной защиты и другие. Необходимо их деятельность восстановить, чтобы у жителей этой части города отпала необходимость добираться на Корабельную сторону «на перекладных». Одного многофункционального центра (МФЦ) на ул.Леваневского, 24, для Северной явно недостаточно, считает эксперт.

В этой позиции с В.Чекмезовым солидарен председатель общественной организации «Блокпост Севастополь» Андрей Ситников. По его мнению, создание муниципального округа «Северная сторона» целесообразно только в том случае, если гарантированные муниципальным округам полномочия будут им действительно предоставлены. Но на сегодняшний день из примерно 160 полномочий муниципальные округа имеют не более 10% и финансируются по остаточному принципу. Деньги выделяются исключительно на заработную плату муниципальным служащим и проведение праздников.

— Любое действие, связанное с жизнедеятельностью территории, должно решаться на уровне муниципального округа, — считает А.Ситников.

При этом он отмечает, что существует серьезнейшая для этой территории, разделенной с центральной частью города Севастопольской бухтой, проблема транспортной доступности, без решения которой никакие разъединения или объединения вопрос развития Северной стороны не решат.

Депутаты и деньги

Сейчас в Севастополе четыре административных района — Гагаринский, Ленинский, Нахимовский, Балаклавский, включающие 10 муниципальных образований. Интересы граждан представляют по 15 депутатов в Гагаринском муниципалитете, где проживает порядка 160 тысяч человек, Ленинском с 120 тысячами жителей, Нахимовском — 120 тысяч и Балаклавском (около 50 тысяч населения). В сельсоветах и совете города Инкермана — по 10 депутатов.

Северная сторона и Корабельная — это Нахимовский МО. На Корабельной живет порядка 80 тысяч человек, на Северной — 40 тысяч. По мнению главы Нахимовского муниципального округа М.Лазарева, несмотря на отделение Северной части района, депутатов в муниципальном совете Корабельной стороны все равно должно остаться 15. Тут надо уточнить, что от этой цифры зависит и должностной оклад М.Лазарева.

Количество же депутатов нового муниципалитета на Северной стороне еще предстоит определить.

Бюджет Нахимовского муниципального образования на 2021 год составляет около 120 миллионов рублей. По мнению депутатов, его нужно распределить между вновь образованными округами пропорционально численности проживающего на территориях населения. Следовательно, Корабельной стороне должно достаться в два раза больше денег, чем Северной.